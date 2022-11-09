Депутаты поддержали введение начальной военной подготовки в российских школах

Российские депутаты поддержали введение начальной военной подготовки в школах страны. Так, подобную инициативу одобрил член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. В беседе с RT он рассказал о пользе такого курса.

Депутат отметил, что в условиях, когда у россиян есть конституционная обязанность защищать страну, детям "будет полезно" иметь понимание о том, как это можно сделать. Кроме того, парламентарий считает, что с помощью занятий школьники смогут получить первичные знания об армии.

"Когда я учился в школе, был курс начальной военной подготовки, и потом, уже в годы службы в вооружённых силах, мне это весьма пригодилось", — подчеркнул Исаев.

Такого же мнения придерживается депутат Екатеринбургской городской думы, Герой России Сергей Воронин, сообщает ЕАН. По его мнению, такие уроки повысят ответственность и изменят поведение школьников. Воронин убеждён, что благодаря курсу дети смогут лучше ориентироваться на местности и оказывать первую помощь.