Демонтаж в латвийском Резекне монумента "Алёша", посвящённого советским солдатам-освободителям, является варварством. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, — это варварство и попрание исторического прошлого", — сказал парламентарий в беседе с RT.

Белик напомнил, что именно Красная армия освободила Прибалтику от фашизма, а теперь латвийские чиновники в знак "благодарности" сносят памятники освободителям. Депутат также подчеркнул, что против демонтажа монументов выступают сотни людей, однако власти закрывают на это глаза, "оставаясь верными дерусификации".