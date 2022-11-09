В Госдуме назвали варварством снос памятника солдатам-освободителям в Резекне
Депутат Белик назвал снос памятника "Алёша" в латвийском Резекне варварством
Демонтаж в латвийском Резекне монумента "Алёша", посвящённого советским солдатам-освободителям, является варварством. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"Снос монумента, посвящённого советским солдатам-освободителям, — это варварство и попрание исторического прошлого", — сказал парламентарий в беседе с RT.
Белик напомнил, что именно Красная армия освободила Прибалтику от фашизма, а теперь латвийские чиновники в знак "благодарности" сносят памятники освободителям. Депутат также подчеркнул, что против демонтажа монументов выступают сотни людей, однако власти закрывают на это глаза, "оставаясь верными дерусификации".
Мемориал под названием "Алёша" был установлен в Резекне в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Против его сноса выступал даже сам мэр города, однако сегодня памятник всё же был демонтирован.
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