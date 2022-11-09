Депутат Пирог допустил, что санкции WBC против боксёров из РФ стали следствием давления

На мексиканское руководство Всемирного боксёрского совета (WBC) могли оказать политическое давление. Такое предположение сделал бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, комментируя новость о том, что спортсменов из России и Белоруссии исключат из рейтинга WBC.

Пирог назвал эту ситуацию неприятным сигналом и заметил, что до этого профессиональный спорт сохранял нейтралитет и не дискриминировал россиян по национальному признаку.

"Не исключено, что на мексиканское руководство WBC оказали политическое давление, пригрозив сложностями с организацией кассовых боёв. К сожалению, сегодня политика проникает во все сферы жизни. Тем более такие публичные, как спорт", — заявил Пирог в беседе со "Спорт-экспрессом".

Он считает, что на российских спортсменов исключение из рейтинга WBC никак не повлияет. По словам Пирога, есть и другие рейтинги, по которым можно выступать. Например, Всемирной боксёрской организации — WBO.