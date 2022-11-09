Учёные назвали максимальный возраст, до которого сможет дожить человек
LADBible: Максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет
Максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет. К такому выводу пришла международная группа учёных, пишет LADBible.
Команда из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало проанализировала жизнестойкость человеческого организма и его способности восстанавливаться после повреждений. В ходе работ были изучены медицинские данные сотен тысяч добровольцев, в этот процесс был задействован искусственный интеллект.
Возраст, болезни и образ жизни людей показали, что способность к восстановлению исчезает между 120 и 150 годами, поэтому прожить больше 150 лет невозможно. При этом сейчас проходят испытания замедляющего процессы старения лекарства, которое может теоретически позволить организму прожить до 200 лет.
Ранее россиянам рассказали, какие привычки могут продлить жизнь. По словам терапевта Михаила Кобрянова, улучшению состояния здоровья способствуют хороший сон, правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе.
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