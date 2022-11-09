Учёные назвали максимальный возраст, до которого сможет дожить человек

Максимальная продолжительность жизни человека составляет 150 лет. К такому выводу пришла международная группа учёных, пишет LADBible.

Команда из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало проанализировала жизнестойкость человеческого организма и его способности восстанавливаться после повреждений. В ходе работ были изучены медицинские данные сотен тысяч добровольцев, в этот процесс был задействован искусственный интеллект.

Возраст, болезни и образ жизни людей показали, что способность к восстановлению исчезает между 120 и 150 годами, поэтому прожить больше 150 лет невозможно. При этом сейчас проходят испытания замедляющего процессы старения лекарства, которое может теоретически позволить организму прожить до 200 лет.