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9 ноября, 13:55

Прототип электромобиля "Кама" появится в России в 2023 году

Первый прототип электромобиля "Кама" появится в России в следующем году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

"Я считаю, что проект "Кама" идёт в соответствии с графиком, те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году", — сказал Когогин.

Была "Ока" — стала "Кама". КамАЗ представил компактный электромобиль — видео

Была "Ока" — стала "Кама". КамАЗ представил компактный электромобиль — видео

Ранее Лайф рассказывал о том, что российский автопроизводитель КамАЗ объявил о планах до 2027 года разработать полный модельный ряд отечественных электромобилей.

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Getty Images / Bernhard Lang

Илья Суриков

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