Прототип электромобиля "Кама" появится в России в 2023 году
Первый прототип электромобиля "Кама" появится в России в следующем году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.
"Я считаю, что проект "Кама" идёт в соответствии с графиком, те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году", — сказал Когогин.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российский автопроизводитель КамАЗ объявил о планах до 2027 года разработать полный модельный ряд отечественных электромобилей.
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Getty Images / Bernhard Lang