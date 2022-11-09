Прототип электромобиля "Кама" появится в России в 2023 году

Первый прототип электромобиля "Кама" появится в России в следующем году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

"Я считаю, что проект "Кама" идёт в соответствии с графиком, те решения, которые он предлагает, очень современные. А прототип появится в следующем году", — сказал Когогин.