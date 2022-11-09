В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной с учётом текущих реалий
Захарова: Россия по-прежнему готова к переговорам с учётом текущих реалий
Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовность России к переговорам остаётся, подчеркну, неизменной", — сказала она, комментируя заявление представителя ФРГ об "отсутствии" у России готовности к диалогу с киевским режимом.
По словам Захаровой, Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова вести их с учётом реалий, которые складываются на текущий момент.
Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".
VK / МИД России