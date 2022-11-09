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9 ноября, 14:00

В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной с учётом текущих реалий

Захарова: Россия по-прежнему готова к переговорам с учётом текущих реалий

Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовность России к переговорам остаётся, подчеркну, неизменной", — сказала она, комментируя заявление представителя ФРГ об "отсутствии" у России готовности к диалогу с киевским режимом.

По словам Захаровой, Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова вести их с учётом реалий, которые складываются на текущий момент.

Россия не станет выдвигать Украине условия для переговоров

Россия не станет выдвигать Украине условия для переговоров

Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков".

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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