В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной с учётом текущих реалий

Москва по-прежнему открыта к мирным переговорам с Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовность России к переговорам остаётся, подчеркну, неизменной", — сказала она, комментируя заявление представителя ФРГ об "отсутствии" у России готовности к диалогу с киевским режимом.

По словам Захаровой, Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова вести их с учётом реалий, которые складываются на текущий момент.