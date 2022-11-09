"Ложь от начала до конца": Захарова ответила на заявления США о поставках вооружений из КНДР в Россию

Сообщения американских властей о том, что Северная Корея якобы поставляет России артиллерийские снаряды для использования на Украине, являются ложью и фейками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было и не могло быть, поскольку всё сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца, ещё один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России", — отметила дипломат в ходе брифинга.