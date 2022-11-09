"Ложь от начала до конца": Захарова ответила на заявления США о поставках вооружений из КНДР в Россию
Захарова назвала ложью и фейками заявления о поставках вооружений из КНДР в Россию
Сообщения американских властей о том, что Северная Корея якобы поставляет России артиллерийские снаряды для использования на Украине, являются ложью и фейками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было и не могло быть, поскольку всё сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца, ещё один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России", — отметила дипломат в ходе брифинга.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов для последующего использования в ходе специальной военной операции на Украине. Ещё в сентябре в Минобороны Северной Кореи опровергали подобные утверждения, подчёркивая, что Пхеньян не поставлял и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США.
VK / МИД России