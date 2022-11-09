Блогера Некоглая депортируют из России по решению суда

Тиктокера Некоглая депортируют из России. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы на основании нарушения блогером с молдавским гражданством миграционного законодательства.

Помимо выдворения из страны суд также назначил тиктокеру административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Сам блогер судебное постановление пока не комментировал.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. По данным канала, сотрудники застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось.