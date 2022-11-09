Путин перекрестил пациентку, которой в его присутствии сделали уникальную операцию на мозге
В центре ФМБА Путин понаблюдал за операцией на мозге пациентки, находящейся в сознании
Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и ознакомился с его деятельностью.
В сопровождении главы ФМБА Вероники Скворцовой, директора центра Всеволода Белоусова и замдиректора по лечебной работе – главного врача Раисы Таировой глава государства посетил операционную, где в этот момент удаляли опухоль головного мозга пациентке, находящейся в сознании.
Путин посетил операцию по удалению опухоли из головного мозга пациентки в сознании. Видео © LIFE
"Даже разговаривает", — удивился Путин.
Врачи объяснили, что головной мозг не имеет болевых рецепторов и эта процедура безболезненна. После операции специалисты исследуют мозг пациентки и убедятся, что опухоль удалена. Весь извлечённый материал будет отправлен в научный комплекс для изучения. На основании этого женщине подберут персонализированную химиотерапию. На вопрос президента о времени проведения такой операции врач ответил, что длится она около трёх часов.
"Дай Бог здоровья", — сказал президент и перекрестил пациентку.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил запустить единое пособие для нуждающихся семей с 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, почти 1,7 трлн рублей ежегодно будут выделять на единое детское пособие. Большая часть — 1,43 трлн — будет поступать из федерального бюджета.
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