Путин перекрестил пациентку, которой в его присутствии сделали уникальную операцию на мозге

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и ознакомился с его деятельностью.

В сопровождении главы ФМБА Вероники Скворцовой, директора центра Всеволода Белоусова и замдиректора по лечебной работе – главного врача Раисы Таировой глава государства посетил операционную, где в этот момент удаляли опухоль головного мозга пациентке, находящейся в сознании.

Путин посетил операцию по удалению опухоли из головного мозга пациентки в сознании. Видео © LIFE

"Даже разговаривает", — удивился Путин.

Врачи объяснили, что головной мозг не имеет болевых рецепторов и эта процедура безболезненна. После операции специалисты исследуют мозг пациентки и убедятся, что опухоль удалена. Весь извлечённый материал будет отправлен в научный комплекс для изучения. На основании этого женщине подберут персонализированную химиотерапию. На вопрос президента о времени проведения такой операции врач ответил, что длится она около трёх часов.

"Дай Бог здоровья", — сказал президент и перекрестил пациентку.