Перечислены случаи, когда от прокалывания ушей лучше воздержаться

К прокалыванию ушей с медицинской точки зрения серьёзных противопоказаний нет, но есть случаи, когда от пирсинга лучше воздержаться. Например, при низкой свёртываемости крови или склонности к образованию рубцов, рассказал дерматовенеролог, косметолог, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Денис Барбинов.

"Низкая свёртываемость крови не только чревата кровотечением после прокола, но и будет препятствовать заживлению ранки и формированию отверстия в мочке", — приводит его слова "Газета.ru".

Препятствием к прокалыванию ушей также выступают различные формы дерматита и экземы, а при хронических ушных заболеваниях пирсинг разрешён только после консультации с врачом-отоларингологом. А вот при склонности к рубцам прокол может стать причиной формирования келоидного рубца.

"Для такого характерно разрастание и уплотнение соединительной ткани. Постепенно рубец разрастается всё сильнее, поражая здоровую ткань. Главное коварство келоидного рубца в том, что он крайне плохо поддаётся лечению и никогда не проходит сам по себе", — добавил медик.

Также противопоказаниями выступают системные и аутоиммунные заболевания, обострения хронических болезней сердечно-сосудистой системы и почек, сахарный диабет, ВИЧ, вирусные гепатиты B и C. Подождать с пирсингом стоит и при повышенной температуре, а также простудных и инфекционных заболеваниях, заключил Барбинов.