Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована

Обстановка в зоне спецоперации в целом стабилизирована. Об этом командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Он также добавил, что боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.

По словам Суровикина, ВСУ не оставляют попыток наступления, несмотря на высокие потери, но все атаки противника своевременно пресекаются.