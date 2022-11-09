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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 15:05
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Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована

Обстановка в зоне спецоперации в целом стабилизирована. Об этом командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

Он также добавил, что боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.

По словам Суровикина, ВСУ не оставляют попыток наступления, несмотря на высокие потери, но все атаки противника своевременно пресекаются.

Политолог обратил внимание на ключевую мысль в первом интервью Суровикина
Политолог обратил внимание на ключевую мысль в первом интервью Суровикина

А ранее Суровикин не исключал принятия трудных решений в рамках СВО. При этом генерал армии подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.


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ТАСС / AP / Russian Defense Ministry Press Service

Александра Вишнякова
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