Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована
Обстановка в зоне спецоперации в целом стабилизирована. Об этом командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.
Он также добавил, что боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.
По словам Суровикина, ВСУ не оставляют попыток наступления, несмотря на высокие потери, но все атаки противника своевременно пресекаются.
А ранее Суровикин не исключал принятия трудных решений в рамках СВО. При этом генерал армии подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.
ТАСС / AP / Russian Defense Ministry Press Service