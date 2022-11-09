Солдату, отбившемуся от гранат ВСУ, предложили присвоить звание Героя России

Российский военный, который, лёжа в окопе, откинул от себя сброшенные украинским дроном гранаты, заслуживает звание Героя России. С соответствующей инициативой к министру обороны РФ Сергею Шойгу обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.