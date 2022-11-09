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9 ноября, 14:53

Солдату, отбившемуся от гранат ВСУ, предложили присвоить звание Героя России

Российский военный, который, лёжа в окопе, откинул от себя сброшенные украинским дроном гранаты, заслуживает звание Героя России. С соответствующей инициативой к министру обороны РФ Сергею Шойгу обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.

"Крепость духа и мужества данного солдата вызывают безмерное уважение и восхищение! Данный поступок послужит настоящим примером бесстрашия и отваги российских военнослужащих — настоящих патриотов своей Родины, готовых бороться с врагом до самого конца, даже ценой собственной жизни", — говорится в обращении Бородина на имя главы Минобороны.

Обращение к Шойгу с просьбой наградить солдата. Фото © LIFE

Обращение к Шойгу с просьбой наградить солдата. Фото © LIFE

Власти Ленобласти раскрыли личность солдата, отбившегося от гранат ВСУ

Власти Ленобласти раскрыли личность солдата, отбившегося от гранат ВСУ

Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. По данным СМИ, мужчина всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел.

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Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Наталья Исакова

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