Солдату, отбившемуся от гранат ВСУ, предложили присвоить звание Героя России
Российский военный, который, лёжа в окопе, откинул от себя сброшенные украинским дроном гранаты, заслуживает звание Героя России. С соответствующей инициативой к министру обороны РФ Сергею Шойгу обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.
"Крепость духа и мужества данного солдата вызывают безмерное уважение и восхищение! Данный поступок послужит настоящим примером бесстрашия и отваги российских военнослужащих — настоящих патриотов своей Родины, готовых бороться с врагом до самого конца, даже ценой собственной жизни", — говорится в обращении Бородина на имя главы Минобороны.
Обращение к Шойгу с просьбой наградить солдата. Фото © LIFE
Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника. По данным СМИ, мужчина всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел.
Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны