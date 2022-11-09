Слова генсека НАТО об Украине назвали "холодным душем" для Зеленского
NI назвал слова генсека НАТО о членстве Украины в альянсе "холодным душем" для Зеленского
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости консенсуса между всеми членами Североатлантического альянса для вступления Украины стали "холодным душем" для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание The National Interest.
"Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на чрезвычайную просьбу Зеленского об ускоренном членстве в НАТО, <…> повторив , что любое решение о членстве должно быть принято консенсусом, все 30 членов альянса должны согласиться", — указал автор статьи.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО расценивает риск российского ядерного удара по Украине как небольшой, при этом Североатлантический альянс относится к нему серьёзно. Вместе с тем генсек НАТО обвинил Москву в "безрассудном и безответственном поведении".
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Getty Images / Mateusz Wlodarczyk