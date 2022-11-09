В Казани вспыхнувший на чердаке ресторана пожар за полтора часа охватил всю крышу

В Казани горит ресторан "Михайловская усадьба", его площадь составляет уже 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает главк МЧС по Татарстану.

Пожар в ресторане в Казани. Видео © VK / Казань онлайн | Главный казанский паблик

Сообщение о возгорании на чердаке двухэтажного здания заведения в казанском посёлке Малые Клыки поступило в 16:23 (совпадает с московским). Тогда площадь пожара составляла всего 50 квадратных метров. Однако за почти полтора часа огонь распространился, охватив всю крышу здания.

О пострадавших не сообщается. К тушению привлечено 59 человек и 20 единиц техники.