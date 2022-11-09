Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в указе, в частности, говорится, что к традиционным ценностям относятся "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов РФ".

Кроме того, в документе говорится, что угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ, действия США и других недружественных иностранных государств. Там также отмечается, что "идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", в которую, в частности, входит культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.