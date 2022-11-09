Худеем к Новому году: Назван топ-3 самых безопасных диет

Врач-антидиетолог Лидия Ионова назвала три самые безопасные диеты, которые подойдут для снижения веса перед Новым годом. Об этом специалист рассказала изданию "Вечерняя Москва".

Медик посоветовала присмотреться к низкожировой, высокобелковой и растительной диетам. К примеру, низкожировая, по словам Ионовой, будет полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе. В этой диете отдаётся предпочтение нежирному мясу птицы и рыбе, а также фруктам и овощам. А вот в высокобелковой диете, как указала медик, мало углеводов, но больше жиров и белков.

"Высокобелковая диета полезна при сахарном диабете и инсулинорезистентности, но противопоказана при сердечно-сосудистых рисках и подагре", — подчеркнула врач.

Что касается растительной диеты, в состав которой входят в основном бобовые и соевые продукты, то её рекомендуется соблюдать людям, предрасположенным к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом детям и беременным женщинам не стоит придерживаться вышеуказанной диеты, резюмировала Ионова.