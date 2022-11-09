"Идеальная девушка должна": 8 устаревших мнений о женских обязанностях в отношениях

Умница-красавица, хорошая хозяйка, примерная жена и всегда отлично выглядит. Каких женщин хотят видеть рядом с собой представители сильного пола? Оказалось, что есть определённый свод стереотипов, которым должны соответствовать избранницы. Многие эти установки уже давно устарели, однако в умах некоторых кавалеров всё ещё живут. Смеха ради сравните себя с якобы эталоном жены и пределом мечтаний мужчин.

Женщина не должна перечить мужчине

Мужчина — хозяин в доме, а значит, что его слову перечить нельзя — самое распространённое мнение. Фото © Freepik

Мужчина — хозяин в доме, а значит, его слову перечить нельзя. Если партнёр решил что-то, то покорная идеальная жена обязана беспрекословно подчиняться и слушаться. Если раньше такой подход и был нормой, сейчас подобную установку назовут тиранической. И будут правы. В по-настоящему любящих парах, даже если ведущий в отношениях мужчина, всё равно кавалер советуется с женщиной. Только так люди смогут счастливо жить вместе.

Девушка обязана заниматься домашними делами

Вести быт, заниматься приготовлением еды и ходить в магазин, таская тяжёлые пакеты с продуктами, должна исключительно женщина. Это ведь её обязанности как хозяюшки. Мужчина зарабатывает деньги, ну а помогать с "бабскими" делами унизительно и противно. Вот только партнёр, так размышляющий, показывает свою ограниченность. Пропылесосить или протереть пыль, чтобы в доме было чисто, может любой человек, вне зависимости от гендера. А вот принципиальная позиция, что помощи вторая половинка не дождётся, говорит лишь о нелюбви мужчины.

Дама никогда не должна жаловаться на усталость

Показывать изнеможение ни в коем случае нельзя, ведь так партнёрша может потерять привлекательность в глазах избранника. Фото © Shutterstock

Разве заниматься домашними делами так сложно? Или приготовить ужин, придя с работы? Когда женщина жалуется на усталость, мужчина может злиться и раздражаться. Показывать изнеможение даме ни в коем случае нельзя, ведь так она может потерять привлекательность в глазах избранника. Но это требование предъявляют ко вторым половинкам лишь эгоисты и нарциссы, которые не хотят замечать усилия и усталость других. Женщина совершенно не обязана вечно быть красивой и бодрой, она тоже человек, который может заболеть или потерять хорошее настроение. Адекватный парень в такой момент поддержит любимую и попытается помочь, но никак не станет критиковать.

Девушка должна отпускать мужчину развлекаться с друзьями, а сама оставаться дома

Партнёру эталонная женщина должна верить на слово и принимать его потребности. Поэтому идеальная жена не станет противостоять желаниям мужа развлечься и провести время с друзьями. Сама останется дома дожидаться благоверного с горячим ужином или сразу в спальне. Но вот незадача, у девушки тоже могут быть подруги, желающие провести с ней время. Залог счастливых отношений — иногда проводить досуг раздельно и не ограничивать свободу друг друга.

Дама должна исправно выполнять супружеский долг

Мужчины всерьёз думают, что женщина обязана заниматься сексом по запросу в любое время. Фото © Shutterstock

Секс в отношениях часто становится камнем преткновения. Почему-то некоторые представители сильного пола всерьёз думают, что женщина обязана подстраиваться под их желания и соглашаться на интим в любое время. Но не существует такого понятия, как супружеский долг. Близость должна происходить только по обоюдному желанию партнёров. В случае с принуждением психика избранницы может пострадать: женщина сначала перестанет получать удовольствие от процесса, а потом и вовсе рискует заработать отвращение к интиму. Если дама потеряла интерес к сексу, у неё на это может быть несколько весомых причин.

Женщина должна быть скромной

Не привлекать к себе излишнее внимание других мужчин, не надевать яркие и обтягивающие вещи, ходить без макияжа и быть максимально скромной. Такие требования к женщине предъявляют тираны, абьюзеры и неудачники. Они боятся, что избранница променяет их на кого-то "получше", поэтому стараются контролировать в девушке всё. Но если быть внимательным и любящим партнёром, даже самая эпатажная девица, любящая красоваться под софитами, не променяет любимого на левого парня. Работать над комфортом в отношениях следует обоим, так что мужьям не стоит пытаться прятать жён от мира из-за собственной неуверенности.

Девушка обязана принимать все недостатки мужчины

Ещё один стереотип о женских обязанностях в отношениях — принимать мужчину со всеми его недостатками. Фото © Shutterstock

Алкоголик? Не работает и постоянно поднимает руку? Ничего, такова женская судьба — терпеть. Лучше быть с мужчиной, чем одной. Но и пытаться перевоспитать его не стоит, ведь партнёр прекрасен именно таким, какой есть, пусть даже толстый, пьющий и некрасивый. Его недостатки следует принять и полюбить. Да, выкатывать мужчине список требований не стоит, потому что в большинстве случаев ничего путного из этого не выйдет. Но и мириться с отрицательными сторонами личности, что могут навредить здоровью или психике женщины, тоже не нужно. Никто из нас не идеален, но лучше не оставаться с человеком, счастье с которым построить вряд ли удастся.

Женщина должна позволять мужу принимать все решения