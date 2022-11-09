Так вот где Клеопатра: В Египте нашли таинственный тоннель, возможно, ведущий в царскую гробницу Под древнеегипетским храмом нашли подземный ход и подозревают, что это путь к гробнице, которую напрасно ищут две тысячи лет. 9 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Как умерла Клеопатра

Удивительно: практически все слышали о любовно-политической истории Антония и Клеопатры, смотрели великолепный голливудский фильм с Элизабет Тейлор, но очень многие интересные вещи об этом громком романе остаются за кадром и выясняются только при более близком знакомстве.

Например, Марк Антоний приходился внучатым племянником Цезарю, заклятый враг Клеопатры Октавиан Август был приёмным сыном легендарного римского императора, потому-то и развернулась такая борьба за власть: именно он считал себя наследником Цезаря. А у Клеопатры помимо сына от Цезаря (Цезариона) было ещё четверо детей от Антония. Трое сыновей и дочь Клеопатра Селена, которая, говорят, была очень похожа на мать. И Октавиан после смерти их родителей забрал этих детей к себе и вырастил под своим покровительством. По мнению историков, это говорит о том, что даже самое жестокое политическое противостояние не мешает в то же самое время уважать противника.

"Смерть Клеопатры", картина Реджинальда Артура, 1892. Фото © Wikipedia

Так вот, в итоге флот Антония и Клеопатры был повержен силами Октавиана в сражении у мыса Акциум в Ионическом море (это часть Средиземного моря), великая пара поняла, что это конец. Они оба покончили с собой, не дожидаясь прибытия Октавиана. Предпочли смерть унижению. Октавиан избавился и от 17-летнего Цезариона как от главного соперника.

Есть версия, что Антоний закололся, получив ложное известие о самоубийстве Клеопатры. Он умер у неё на руках, она же приняла смерть от укуса ядовитой змеи. В любом случае это было решение не спонтанное, а хорошо обдуманное, они знали заранее, что в случае поражения сделают именно так. По мнению исследователей, они к этому готовились и оставили распоряжения по поводу того, где и как их похоронить.

Но содержание этих распоряжений остаётся парадоксом вот уже две тысячи лет. Египтологи успешно находят гробницы и мумии гораздо более древних правителей, но где покоятся эти двое, до сей поры неизвестно. Римский историк и консул III века нашей эры Дион Кассий писал, что их тела забальзамировали, Плутарх — что похоронили вместе по приказу Октавиана. Но где именно — вопрос.

Где ищут могилу Клеопатры

До недавних пор самым логичным считалось обыскивать Александрию. Это родной город Клеопатры, там была её библиотека. И вдруг появилась женщина и решила прислушаться не к чьей-то логике, а к своей интуиции. Её зовут Кэтлин Мартинес, она из Доминиканы, интерес к Клеопатре не покидает её всю жизнь.

Поскольку она дочь профессора юриспруденции, то сначала покорно последовала завету отца и тоже стала учиться на юриста. Но однажды разговор зашёл о том, к чему тянется душа, и отец заявил, что надо заниматься серьёзным делом, то есть юриспруденцией, а Клеопатра — проститутка. За этим последовал многочасовой разговор, в котором в том числе затрагивалась тема исторически сложившегося отношения к женщинам, зачастую не слишком уважительного. Отец задумался, в итоге признал правоту дочери, что дало ей путёвку в счастливую жизнь. Кэтлин стала археологом. Это была первая неприступная вершина, которую она покорила.

Храм Тапосирис Магна, вид с севера. Фото © Wikipedia

А второй такой вершиной стал очень известный (как часто говорят, "раскрученный") египтолог Захи Хавасс, который возглавлял Министерство туризма и древностей Египта. Молодая исследовательница месяцами бомбардировала его электронными письмами с просьбой разрешить ей доступ к храму Топосирис Магна, находящемуся в 45 километрах от Александрии.

Топосирис Магна означает "Великая гробница Осириса". Осирис — очень почитаемое в Древнем Египте божество, покровитель сельского хозяйства, а впоследствии — судья в загробном мире. По легенде, он был убит родным братом, расчленён и брошен в Нил (поэтому тела утопленников древние египтяне считали священными), но супруга Исида нашла, собрала воедино останки мужа и даже ненадолго воскресила его, но он в итоге не пожелал остаться на Земле и стал богом загробной жизни.

История этой любви была резонансной в Древнем Египте, но дело в том, что для Клеопатры она имела совершенно особенное значение: она ассоциировала себя с Исидой, а Антония — с Осирисом. Причём это было не только её личное чувство, но и грамотный ход, так как у фараонов было принято отождествлять себя с теми или иными богами, чтобы добиться подлинной любви и почитания народа.

Именно поэтому доктор Мартинес из Университета Санто-Доминго убеждена, что Клеопатра перед смертью просила Октавиана похоронить их с Антонием в храме Топосирис Магна.

Что нашли в храме Осириса

Археолог добилась разрешения на, так сказать, внешний осмотр. Осмотр оказался очень плодотворным: нашли каменную голову Клеопатры, монеты с её изображением, удивительную мумию с языком из золотой фольги. Ничего подобного египтологи ещё не видели. Пока приходится только предполагать, что, возможно, мумифицированного снабдили золотым языком, чтобы он мог поговорить с Осирисом на том свете.

Фото © Shutterstock

Более того, в 2020 году сообщали, что в храме Топосирис Магна нашли две мумии, покрытые сусальным золотом, и рентгеновское исследование показывает, что это мужчина и женщина. Но всё-таки учёные отказались от версии, что это Антоний и Клеопатра: камера, где они лежали, ничем не украшенная, не защищённая, невзрачная. Туда явно попадала вода, мумии не очень хорошо сохранились. Не может быть, чтобы их так похоронили. Но люди явно были непростые: в сусальном золоте не каждого в последний путь провожают. Полагают, что это могли быть жрецы, то есть священнослужители, приближённые к Клеопатре.

Поиски продолжились, и мировое научное сообщество всё больше убеждалось, что интуиция Кэтлин Мартинес не подводит. Она упрямо просила разрешить раскопки. В конце концов Захи Хавасс от неё очень устал и дал соизволение на работы в течение жалких двух месяцев. По сути, это грамотный отказ: ничего толкового за такой срок проделать было практически невозможно, о чём Кэтлин позже и говорила прямым текстом: "В археологии два месяца — это ничто". То есть учёные отправились выполнять миссию, которую можно было заранее благополучно считать абсолютно обречённой.

Но история ценит в людях сочетание характера и искренней любви к тому, что ты делаешь. Поэтому на исходе второго безнадёжного месяца открылся вход в тоннель.











Оказалось, что подземный ход проделан на глубине 13 метров, протягивается на километр и 305 метров, в высоту имеет два метра и выполнен очень тщательно. Министерство туризма и древностей Египта пишет, что это "геометрическое чудо".

Частично тоннель уходит под воду вместе с фундаментом храма, но это, к сожалению, не удивительно: за столько лет здесь были десятки землетрясений. Так что пока не удалось добраться туда, куда ведёт этот ход. Но даже если он ведёт не к Клеопатре и Антонию, возникает интересный вопрос, для кого же тогда была проделана столь колоссальная работа, кого или что надо было так тщательно скрыть.

Фото © Shutterstock Видели ли вы египетские пирамиды? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова