Названа стоимость отдыха в Турции на новогодних каникулах для семьи с ребёнком

Ста тысяч рублей на семью из двоих взрослых и ребёнка вряд ли хватит для полноценного отдыха в Турции на новогодних каникулах. Как заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов, на это придётся потратить чуть больше.

Традиционно отдых на турецких курортах к новогодним праздникам дорожает. Сейчас есть полётная программа, она сократилась в сравнении с летом, но остаются чартерные перевозки.

"Поэтому в 100 тысяч на семью из двоих взрослых и ребёнка вряд ли можно уложиться, но чуть подороже можно. Это отдых на неделю", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Помимо Турции среди предпочтений россиян страны СНГ и Египет. Также сейчас открылись направления в Таиланд и на Шри-Ланку, добавил Голов.