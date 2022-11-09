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9 ноября, 15:09

"Он прежде всего человек": Актёр Иван Краско предложил жильё бездомному брату концертного директора

Актёр Иван Краско предложил бездомному поселиться у него на даче

Российский актёр театра и кино 92-летний Иван Краско предложил бездомному Петру Смородинову жить у него на даче под Санкт-Петербургом. Последний страдает алкоголизмом и живёт на улице. Но для актёра Пётр не чужой человек — он двоюродный брат его концертного директора Вячеслава Смородинова.

"Пусть живёт на моей даче. У меня хороший домик, от Питера недалеко. Летом я там бываю, а вот зимой пустует добро. Он, может, и бомж, но прежде всего человек", — рассказал Иван Краско kp.ru.

Краско планирует поселить Петра на даче с условием: если с ним будет жить брат, ради безопасности. Однако Вячеслав не спешит соглашаться, поскольку устал бороться с алкоголизмом родственника. Он рассказал, что даже планировал снять ему квартиру, но понял, что тот превратит её в притон.

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Смородинов поделился, что брат пропил даже комнату в общежитии, которая ему досталась от матери. А к самому Вячеславу приходит только за деньгами. Правда, Краско не понимает такие взаимоотношения братьев. Он заявил, что это задевает его лично.

Ранее Лайф рассказывал о том, что летом этого года Иван Краско был госпитализирован из-за проблем с сердцем и лёгкими. Сейчас, по словам актёра, он чувствует себя хорошо.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков

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