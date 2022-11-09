Терапевт объяснила, о каких проблемах сигнализируют бледные губы

Бледные губы говорят о наличии анемии, заявила в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт Татьяна Романенко. Эксперт пояснила, что в норме они должны иметь естественный розовый цвет.

"Губы становятся бледными, как и кожные покровы, когда у человека есть анемия. При анемии наблюдается низкий уровень железа, низкий уровень эритроцитов, то что иногда в народе называют малокровием", — отметила Романенко.

По словам эксперта, если губы посинели, то это свидетельствует о проблемах в сердечно-сосудистой системе или лёгких. Однако цвет может поменяться и по другим причинам, в частности, когда человек мёрзнет. При этом специалист подчеркнула, что в таком случае лучше обратиться к врачу, чтобы понять, есть ли заболевание.