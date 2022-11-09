Командующий СВО Суровикин раскрыл потери ВСУ на Херсонском направлении

Украинская армия только за октябрь потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих. Об этом командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

"Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолётов, 12 вертолётов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня", — сказал он, отметив, что за минувший месяц также было ликвидировано порядка 350 наёмников, воюющих на стороне Киева.

Вместе с тем Суровикин подчеркнул, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления ВСУ. Так, к примеру, в ходе отражения атак на Херсонском направлении с августа по октябрь подразделения противника потеряли более 9,5 тысячи бойцов. Кроме того, за этот же период ВСУ лишились более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, а также порядка 600 автомобилей и свыше 50 артиллерийских орудий и миномётов.