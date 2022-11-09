НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 ноября, 15:26

Командующий СВО Суровикин раскрыл потери ВСУ на Херсонском направлении

Командующий СВО Суровикин: ВСУ только за октябрь потеряли более 12 тысяч бойцов

Украинская армия только за октябрь потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих. Об этом командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

"Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолётов, 12 вертолётов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня", — сказал он, отметив, что за минувший месяц также было ликвидировано порядка 350 наёмников, воюющих на стороне Киева.

Вместе с тем Суровикин подчеркнул, что российские войска успешно противостоят всем попыткам наступления ВСУ. Так, к примеру, в ходе отражения атак на Херсонском направлении с августа по октябрь подразделения противника потеряли более 9,5 тысячи бойцов. Кроме того, за этот же период ВСУ лишились более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, а также порядка 600 автомобилей и свыше 50 артиллерийских орудий и миномётов.

Российские военные заняли господствующие высоты в районе Времевского выступа

Российские военные заняли господствующие высоты в районе Времевского выступа

А ранее Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована. Он также добавил, что боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров