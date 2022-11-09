Российские потери на Херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника
Генерал Суровикин: Российские потери на Херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ
Потери российских войск на Херсонском направлении в несколько раз меньше, чем у противника. Об этом доложил министру обороны Сергею Шойгу в среду командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.
"Как известно, наступающая сторона несёт большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего", — отметил генерал.
Ранее Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована. Боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.
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