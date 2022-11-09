ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 15:24
8053

Российские потери на Херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника

Генерал Суровикин: Российские потери на Херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ

Потери российских войск на Херсонском направлении в несколько раз меньше, чем у противника. Об этом доложил министру обороны Сергею Шойгу в среду командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

"Как известно, наступающая сторона несёт большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего", — отметил генерал.

Что известно о грядущем сражении за Херсон
Что известно о грядущем сражении за Херсон

Ранее Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована. Боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Сергей Суровикин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar