Российские потери на Херсонском направлении в 7–8 раз меньше, чем у противника

Потери российских войск на Херсонском направлении в несколько раз меньше, чем у противника. Об этом доложил министру обороны Сергею Шойгу в среду командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.

"Как известно, наступающая сторона несёт большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего", — отметил генерал.