Что известно о грядущем сражении за Херсон Несмотря на несколько провальных попыток взять Херсон, Киев готовится к новому наступлению. Эксперты рассказали Лайфу о причинах такого рвения и спрогнозировали возможные последствия. 32563 32563 Обложка © Getty Images / Gaelle Girbes

Новости спецоперации России на Украине

7 ноября президент Сербии Александр Вучич назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине.

— Перед нами тяжёлое время. Следующая зима будет ещё труднее, чем эта, потому что нам предстоит "Сталинградская битва" — решающая битва на Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая сторона используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии, — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Сербский президент отметил, что у каждой из сторон конфликта свои причины остаться в Херсоне. Киев хочет вернуть утраченные земли, Запад надеется, что "херсонское сражение" ослабит Москву и поставит Киев в более выигрышное положение при гипотетических мирных переговорах, а Россия намерена защитить свои новые территории.

Херсон на карте Украины

Позиции ВС РФ на правом берегу Днепра, включая Херсон, — это хорошо оснащённый военный плацдарм. С него, по словам военных экспертов, в случае необходимости можно начать наступление в сторону Николаева и Одессы. Он позволяет Российской армии защищать Каховскую ГЭС, которую Киев пытается разрушить с того момента, как Херсон окончательно перешёл под контроль России. После референдумов Херсон стал символом спецоперации, поэтому многие эксперты придерживаются точки зрения, что город оставлять ни в коем случае нельзя, поскольку он теперь имеет не только стратегическое и политическое значение, но и морально-психологическое для всех тех, кто поддерживает "Операцию Z".

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Киев начиная с лета многократно заявлял о необходимости захвата Херсона. Украинская сторона не раз делала упор на том, что начнёт переговоры только после того, как Херсонская область снова перейдёт под контроль Киева. В понимании Вашингтона город важен как с дипломатической, так и со стратегической точки зрения. Американский генерал Ходжес назвал Херсон ключом к Крыму, отметив, что, захватив этот город, ВСУ получат контроль над Северо-Крымским каналом и смогут оказывать давление на крымчан. К тому же, заняв Херсон, ВСУ получат возможность с помощью HIMARS наносить удары по российским авиабазам и складам снабжения в радиусе 80 километров.

Этих данных достаточно для того, чтобы понять, почему ВСУ рвутся атаковать город и почему сейчас там выстроена серьёзная линия обороны.

Пока Киев в течение лета анонсировал наступление на Херсон, ВС РФ оборудовали там оборонительные рубежи и перебросили туда дополнительные силы. В настоящий момент российские военные продолжают выстраивать эшелонированную линию обороны, перебрасывая в область дополнительные силы.

По данным открытых источников, российское командование работает над созданием крупной линии обороны в Херсоне. Город, из которого эвакуировали местных жителей, постепенно превращают в неприступную крепость, создавая специальные оборонительные сооружения и дополнительные линии сопротивления, готовясь к возможному наступлению боевиков ВСУ.

Учитывая состояние украинской армии, взять наскоком город очень трудно, поэтому противник избрал другую тактику.

Украинские военные пытаются прощупывать линию обороны на Херсонском направлении, что, возможно, говорит о приближении скорой развязки.

Наступление Украины на Херсон

С конца лета Киев не прекращает попытки захватить Херсон. И, несмотря на то что на это тратится огромное количество ресурсов, пока к своей цели украинской армии приблизиться не удалось.

Первая попытка, состоявшаяся 29 августа, обернулась потерей более 560 военнослужащих. Также ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25. По словам военного эксперта Константина Сивкова, большую роль сыграло огневое превосходство Российской армии.

Они не смогли даже подойти на дистанцию применения переносного стрелкового оружия, были уничтожены артиллерией на дальней дистанции, после чего были отброшены Константин Сивков Военный эксперт

В сентябре за трое суток второй волны наступления потери ВСУ перевалили за две тысячи человек.

Уже после крупных потерь 4 сентября украинская армия подтянула резервы в район Посад-Покровского Херсонской области. Противник начал наступление в треугольнике Терновые Поды – Зелёный Гай – Благодатное, но из-за шквального огня российской артиллерии ему снова пришлось отступить. При этом ВС РФ взяли в плен командира роты 59-й бригады ВСУ и группу солдат. 7 сентября, по данным МО РФ, бойцы 57-й бригады ВСУ, стоявшие под Николаевом и Херсоном, дезертировали из-за больших потерь. 13 сентября поступила новая информация о положении ВСУ под Херсоном, и тогда число безвозвратных потерь приблизилось к отметке 3500 человек.

В середине сентября противник перебросил в район Березнеговатого более десяти танков и пятнадцать бронемашин, что говорило о подготовке к новому наступлению. Отмечалось, что ВСУ могут атаковать позиции ВС РФ под селом Правдино, а также попробовать ударить по Снигирёвке и захватить трассу на Херсон. Также предполагалось, что будет атакована Кинбурнская коса в Херсонской области.

17 сентября ВСУ бросили две роты при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады в надежде захватить позиции под селом Правдино. Эта попытка снова закончилась провалом: было убито 120 украинских военных, уничтожено семь танков и 13 БМП.

В те же дни военные эксперты заговорили о том, что противник предпринимает гораздо больше попыток прорыва обороны, чем освещается в СМИ.

На линии боевого соприкосновения ежедневно совершаются десятки атак. Такое ощущение, что противник тестирует, ищет слабые места Алексей Леонков Военный эксперт

К 19 сентября ВС РФ отразили атаки в районе Белогорки, Малой Сейдеминухи и Миролюбовки в Херсонской области, а ВСУ снова понесли потери и оставили на полях порядка тысячи человек.

В первых числах октября два батальона ВСУ были уничтожены в районе села Дудчаны Херсонской области при попытке прорваться к российским позициям вдоль берега Днепра. 8 октября поступила информация о том, что Киев начал стягивать резервы на Херсонское и Запорожское направления. Однако уже 12 октября МО РФ отчиталось об отражении атаки ВСУ на направлении населённых пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области, в ходе которой противник потерял около 90 бойцов.

В тот же день в связи с усилением группировки ВСУ, стоящей под Херсоном, власти города объявили эвакуацию местного населения.

С 22 октября СМИ заговорили о том, что Киев путём взрыва Каховской ГЭС планирует затопить Херсон, поскольку взять город штурмом не получается. В последующие дни поступала информация о многочисленных атаках мобильных групп на позиции ВС РФ, которые были отбиты. 26 октября ВС РФ отразили серию атак ВСУ у Давыдова Брода под Херсоном.

27 октября в Офисе президента Украины Зеленского отметили, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону. Советник Офиса президента Украины Арестович указал на то, что ВС РФ перебросили дополнительно около шести батальонных тактических групп и теперь украинской армии будет ещё сложнее действовать в Херсонской области. После выступления Арестовича начали вскрываться и другие проблемы ВСУ. Появились сообщения, что оперативное командование "Юг" отложило намеченное на конец октября наступление на стыке Херсонской и Николаевской областей из-за нехватки зарубежных орудий калибра 155 мм.

Что происходит в Херсоне

На сегодняшний день обстановка под Херсоном остаётся сложной. По некоторым данным, ВСУ по-прежнему планируют наступление на Бериславском направлении, для которого они могут использовать небольшие пехотные подразделения. Учитывая, что в последние месяцы украинская армия потеряла немало БТР-70 и БТР-80, необходимых для наступления, их могут заменить французские бронетранспортёры VAB и британские бронеавтомобили Husky TSV. Этими машинами на 90% укомплектованы 28-я бригада, 60-я пехотная бригада и 46-я бригада ВДВ ВСУ.

Эксперты отмечают, что загадывать в данном случае — неблагодарное дело. Есть предположение, что анонсируемое наступление вызвано в первую очередь политическими соображениями Киева, а не реальной готовностью военных, неделями запрашивающих у Генштаба ВСУ новые танки. Некоторые источники утверждают, что Зеленский поставил перед ВСУ задачу провести наступление до 15 ноября, когда начнётся саммит G20 на Бали. Учитывая, что поспешность никогда не шла на пользу ВСУ, остаётся только предполагать, к чему может привести новая попытка "молниеносного наступления".

Фото © Getty Images / Andriy Dubchak / dia images Будут ли ВСУ наступать на Херсон? 0 Да, будут в ближайшее время Будут, но ближе к Новому году Пока не будут

Авторы Сергей Андреев