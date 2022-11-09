Российские войска возобновили наступление на отдельных направлениях СВО

Российские войска возобновили наступательные действия на отдельных направлениях. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложил командующий Объединённой группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин. Он добавил, что военные РФ разгромили противника на правом берегу реки Бахмутки.

"В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артёмовска", — заявил Суровикин.

По словам генерала, сейчас идут активные действия по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южно-Донецком направлении российские войска завершают освобождение населённого пункта Павловка.