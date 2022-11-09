Юрист рассказала, что делать, если вода из крана бьёт током

Если вода из крана регулярно бьёт током, стоит обратиться в управляющую компанию или другую организацию, которая занимается обслуживанием жилья. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала юрист Юлия Осичанская. Кроме того, по её словам, важно вызвать специалиста.

"Даже если на момент прихода специалиста каких-то видимых проблем нет, он обязан изучить ситуацию, посмотреть трубы и проводку, установить — существует ли действительно проблема. В первую очередь понять причину, во-вторых, её устранить", — отметила Осичанская.

Эксперт призвала не устранять неполадки самостоятельно, ведь это может быть опасно. По мнению юриста, такая проблема, как правило, есть в домах старого фонда, ведь они построены по другим технологиям. Возможно, этим зданиям нужен внеплановый капитальный ремонт, за который будут платить все собственники.

"Если проблема кроется не в конкретной квартире, а, например, в межквартирных трубах, проводке, то в таком случае все собственники будут нести солидарную ответственность", — подчеркнула юрист.

При этом если такие неудобства возникли из-за соседа, то тогда он обязан возместить ущерб, добавила Осичанская. Однако если вода ударила током лишь однажды, то беспокоиться не стоит — это может быть вызвано накоплением статического электричества, объяснила специалист.