Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за реку Днепр
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с командующим Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генералом армии Сергеем Суровикиным дал указание приступить к отводу войск ВС РФ за реку Днепр.
Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Видео © Telegram / Минобороны России
"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", — поставил министр задачу.
Отметим, что Суровикин во время доклада главе Минобороны заявил о целесообразности организовать оборону по левому берегу Днепра. По словам командующего СВО, реализация планов киевских властей по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к значительным жертвам среди мирного населения. Отсюда также возникает угроза полной изоляции российской группировки войск на правом берегу реки.
А ранее Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована. Он также добавил, что боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.
ТАСС / Таисия Воронцова