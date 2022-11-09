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Регион
Опубликовано 9 ноября 2022, 15:38
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Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за реку Днепр

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с командующим Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генералом армии Сергеем Суровикиным дал указание приступить к отводу войск ВС РФ за реку Днепр.

Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Видео © Telegram / Минобороны России

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", — поставил министр задачу.

Отметим, что Суровикин во время доклада главе Минобороны заявил о целесообразности организовать оборону по левому берегу Днепра. По словам командующего СВО, реализация планов киевских властей по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к значительным жертвам среди мирного населения. Отсюда также возникает угроза полной изоляции российской группировки войск на правом берегу реки.

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А ранее Суровикин доложил Шойгу, что обстановка в зоне СВО в целом стабилизирована. Он также добавил, что боевые возможности объединённой группировки и сил значительно возросли, боевой состав нарастили за счёт мобилизованных, созданы резервы.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Наталья Исакова
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