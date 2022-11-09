Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за реку Днепр

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с командующим Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генералом армии Сергеем Суровикиным дал указание приступить к отводу войск ВС РФ за реку Днепр.

Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Видео © Telegram / Минобороны России

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", — поставил министр задачу.

Отметим, что Суровикин во время доклада главе Минобороны заявил о целесообразности организовать оборону по левому берегу Днепра. По словам командующего СВО, реализация планов киевских властей по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к значительным жертвам среди мирного населения. Отсюда также возникает угроза полной изоляции российской группировки войск на правом берегу реки.