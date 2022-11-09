Суровикин назвал оборону по барьерному рубежу Днепра наиболее целесообразным вариантом

Самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне специальной военной операции на Украине является оборона по барьерному рубежу реки Днепр. Такое заявление сделал командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, если Киев нарастит попуск воды из водохранилищ или решит организовать более мощную ракетную атаку Каховской плотины, тогда возникнет поток, который затопит большие территории, что может привести к смерти мирных людей.

"Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр", — доложил Суровикин главе Минобороны РФ генералу армии Сергею Шойгу.

Он добавил, что ВС РФ намерены занять позиции на левом берегу Днепра, которые подготовлены в инженерном вопросе. Причём этот манёвр, по словам Суровикина, будет осуществлён в ближайшее время.