Левандовски во второй раз получил "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром европейских национальных чемпионатов сезона 2021/2022.

В нынешнем сезоне 34-летний поляк, выступавший тогда за "Баварию", забил 35 голов за 34 игры в Бундеслиге 2021/2022 и набрал в общей сложности 70 очков. Его основной соперник — форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков). Стоит отметить, что для Левандовски это уже вторая "Золотая бутса" — в прошлом году ему вручили награду за 41 гол в чемпионате Германии.

"Я очень счастлив получить эту награду. Ей я обязан своим бывшим одноклубникам по "Баварии", — заявил спортсмен.