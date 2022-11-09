Левандовски во второй раз получил "Золотую бутсу"
Нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром европейских национальных чемпионатов сезона 2021/2022.
В нынешнем сезоне 34-летний поляк, выступавший тогда за "Баварию", забил 35 голов за 34 игры в Бундеслиге 2021/2022 и набрал в общей сложности 70 очков. Его основной соперник — форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков). Стоит отметить, что для Левандовски это уже вторая "Золотая бутса" — в прошлом году ему вручили награду за 41 гол в чемпионате Германии.
"Я очень счастлив получить эту награду. Ей я обязан своим бывшим одноклубникам по "Баварии", — заявил спортсмен.
А ранее Лайф сообщал, что ФК "Ливерпуль" выставлен на продажу. Для возможных покупателей в компании уже подготовили презентацию, а для помощи FSG наняли сотрудников Goldman Sachs и Morgan Stanley. При этом пока не сообщается, кто именно заинтересован в приобретении "мерсисайдцев".
Getty Images / David S. Bustamante