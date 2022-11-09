Завершились съёмки сериала о культовой группе "Король и Шут"

В Выборге завершились съёмки сериала "Король и Шут" об одноимённой российской рок-группе. Об этом сообщил сервис "Кинопоиск".

Работа над проектом проходила на площадках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Весь процесс занял четыре месяца. В роли вокалиста Михаила Горшенёва (Горшка) снялся Константин Плотников.

Восьмисерийный фильм будет описывать историю существования группы с момента её создания в конце 1980-х годов до смерти Горшенёва в 2013 году. Кроме реальных событий покажут и фэнтезийные отсылки к сюжетам песен группы "Король и Шут".

В качестве сопродюсера выступил один из основателей группы Андрей Князев (Князь). Он помогал режиссёру, рассказывая истории про группу.

"На стадии разработки сериала я встречался со сценаристом Дмитрием Лемешевым, рассказывал ему истории про группу, наши традиции, шутки. Затем, когда сценарий уже был написан, мы читали каждую сцену и вместе с авторами корректировали", — рассказал музыкант.

Андрея Князева сыграл Влад Коноплёв, бас-гитариста Александра Балунова — Даниил Вахрушев, барабанщика Александра Щиголева — Илья Ловкий, гитариста Якова Цвиркунова — Данила Рассомахин, вокалиста Александра Леонтьева — Ян Ильвес, скрипачку Марию Нефёдову — Васса Бокова. Также в сериале снялись Лера Зоидова, Дарья Мельникова и Вера Вольт.

Сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Его премьера запланирована на "Кинопоиске" на 2023 год.