В Киеве в квартирах происходят взрывы из-за применения газовых горелок

В квартирах в Киеве происходят взрывы из-за того, что местные жители во время отключения электроэнергии пользуются портативными газовыми горелками. Об этом заявила представитель Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Светлана Водолага.

"Когда выключают свет, люди, которые пользуются электроплитами, забывают их выключать. Ставят на электроплиты газовые принадлежности — туристические переносные газовые конфорки, когда включается свет — происходит взрыв", — приводит её слова агентство "Укринформ".

Водолага добавила, что с начала ноября подобное произошло трижды, люди не погибли, однако повреждены их жилища. Представитель ведомства попросила выключать из розеток электроприборы и аккуратно обращаться со свечами при отключении света.