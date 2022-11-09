В Киеве в квартирах происходят взрывы из-за применения газовых горелок
В квартирах в Киеве происходят взрывы из-за того, что местные жители во время отключения электроэнергии пользуются портативными газовыми горелками. Об этом заявила представитель Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Светлана Водолага.
"Когда выключают свет, люди, которые пользуются электроплитами, забывают их выключать. Ставят на электроплиты газовые принадлежности — туристические переносные газовые конфорки, когда включается свет — происходит взрыв", — приводит её слова агентство "Укринформ".
Водолага добавила, что с начала ноября подобное произошло трижды, люди не погибли, однако повреждены их жилища. Представитель ведомства попросила выключать из розеток электроприборы и аккуратно обращаться со свечами при отключении света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что компания не сможет устранить повреждения энергетических объектов страны за две недели. По его словам, за это время не получится восстановить необходимую энергетическую инфраструктуру.
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