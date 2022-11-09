Путин не поедет на саммит G20, утверждают западные СМИ
Bloomberg: Вместо Путина на саммит G20 поедет Лавров
Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки" (G20), который будет проходить в Индонезии на следующей неделе. Как сообщает агентство Bloomberg, вместо него Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
"Владимир Путин не будет присутствовать на саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе, сообщили осведомлённые источники. Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряжённости на высоком уровне из-за конфликта на Украине", — сказано в сообщении СМИ.
По данным Bloomberg, такое решение позволит избежать "потенциальной конфронтации" между главой российского государства и другими мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом.
Напомним, что саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Изначально было известно, что вопрос о поездке президента России на G20 окончательно не решён. Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что Путин не приедет на саммит, а вот президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что откажется от участия в саммите, если там будет Владимир Путин. Позже пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждают разные форматы участия Путина во встрече G20.