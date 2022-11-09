Путин не поедет на саммит G20, утверждают западные СМИ

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки" (G20), который будет проходить в Индонезии на следующей неделе. Как сообщает агентство Bloomberg, вместо него Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

"Владимир Путин не будет присутствовать на саммите "Большой двадцатки" на следующей неделе, сообщили осведомлённые источники. Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряжённости на высоком уровне из-за конфликта на Украине", — сказано в сообщении СМИ.