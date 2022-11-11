Песков: В Кремле не жалеют, что Херсонская область вошла в состав России
В Кремле не жалеют, что Херсонская область стала частью России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, [в Кремле] не сожалеют", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента добавил, что Херсонская область остаётся российским регионом, что закреплено на законодательном уровне, поэтому никаких изменений в этом вопросе быть не может.
Херсонская область вошла в состав России в конце сентября, соответствующий конституционный закон был подписан президентом Владимиром Путиным. Сейчас регион периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в целях безопасности более 115 тысяч жителей покинули область.
ТАСС / Мальгавко Сергей