Песков: В Кремле не жалеют, что Херсонская область вошла в состав России

В Кремле не жалеют, что Херсонская область стала частью России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, [в Кремле] не сожалеют", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента добавил, что Херсонская область остаётся российским регионом, что закреплено на законодательном уровне, поэтому никаких изменений в этом вопросе быть не может.