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11 ноября, 09:34

Песков: В Кремле не жалеют, что Херсонская область вошла в состав России

В Кремле не жалеют, что Херсонская область стала частью России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, [в Кремле] не сожалеют", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента добавил, что Херсонская область остаётся российским регионом, что закреплено на законодательном уровне, поэтому никаких изменений в этом вопросе быть не может.

Херсонская область вошла в состав России в конце сентября, соответствующий конституционный закон был подписан президентом Владимиром Путиным. Сейчас регион периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ, в целях безопасности более 115 тысяч жителей покинули область.

Песков не стал комментировать решение военных по Херсону

Песков не стал комментировать решение военных по Херсону

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Александр Юнашев

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