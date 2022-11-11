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11 ноября, 09:20

Песков не стал комментировать решение военных по Херсону

Решение отвести российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области касается хода специальной военной операции, поэтому в Кремле не могут его комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовав журналистам обратиться в Минобороны.

"Мне нечего добавить, здесь за какими-то расширенными комментариями прошу обращаться в Минобороны. Это предложение командующего Суровикина, решение министра обороны, прошу обращаться в Минобороны", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне СВО оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Александр Юнашев

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