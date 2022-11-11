Песков не стал комментировать решение военных по Херсону

Решение отвести российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области касается хода специальной военной операции, поэтому в Кремле не могут его комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовав журналистам обратиться в Минобороны.

"Мне нечего добавить, здесь за какими-то расширенными комментариями прошу обращаться в Минобороны. Это предложение командующего Суровикина, решение министра обороны, прошу обращаться в Минобороны", — отметил представитель Кремля.