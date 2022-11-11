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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 09:11
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Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне

Разрушены два пролета Антоновского моста через Днепр

В Херсонской области разрушены два пролёта Антоновского моста через Днепр. Военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц показал их на видео. Эти кадры он опубликовал в телеграм-канале.

Кадры с подорванными пролётами Антоновского моста. Видео © Telegram / Kotsnews

"За моей спиной два обрушенных пролёта Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны ещё не подошёл", — отметил Коц.

К мосту подъезжают местные жители, которые хотели попасть на тот берег. Вероятно, теперь им придётся искать другой путь.

Ранее кадры возможного подрыва Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне опубликовал в телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Также об уничтожении моста сообщил военкор Юрий Котёнок. Официальных данных о случившемся нет.

В Сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне
В Сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне

Напомним, командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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Telegram / Kotsnews

Илья Суриков
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