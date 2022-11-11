Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне

"За моей спиной два обрушенных пролёта Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны ещё не подошёл", — отметил Коц.