Военкор Коц показал подорванные пролёты Антоновского моста в Херсоне

В Херсонской области разрушены два пролёта Антоновского моста через Днепр. Военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц показал их на видео. Эти кадры он опубликовал в телеграм-канале.

Кадры с подорванными пролётами Антоновского моста. Видео © Telegram / Kotsnews

"За моей спиной два обрушенных пролёта Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны ещё не подошёл", — отметил Коц.

К мосту подъезжают местные жители, которые хотели попасть на тот берег. Вероятно, теперь им придётся искать другой путь.