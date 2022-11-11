В Сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне

Кадры возможного подрыва Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне опубликовал в телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко.

Также об уничтожении моста сообщил военкор Юрий Котёнок. Однако официальных данных о случившемся нет.

Кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне. Видео © Telegram-канал Андрея Руденко

Как сообщает RT в телеграм-канале, по одной из версий, взрыв мог стать сигналом к отводу российских войск на левый берег Днепра. По другой — на кадрах запечатлён подрыв железнодорожной переправы недалеко от моста.