В Сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне
Репортёр ВГТРК Руденко показал кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне
Кадры возможного подрыва Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне опубликовал в телеграм-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
Также об уничтожении моста сообщил военкор Юрий Котёнок. Однако официальных данных о случившемся нет.
Кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне. Видео © Telegram-канал Андрея Руденко
Как сообщает RT в телеграм-канале, по одной из версий, взрыв мог стать сигналом к отводу российских войск на левый берег Днепра. По другой — на кадрах запечатлён подрыв железнодорожной переправы недалеко от моста.
Напомним, накануне командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
Telegram-канал Андрея Руденко