Лукашенко: Белоруссия готова строить "мосты дружбы" с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности строить "мосты дружбы" с Польшей. Об этом он сказал, поздравляя польский народ с праздником Независимости.

"Глава государства подчеркнул, что Беларусь стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой", — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По его словам, факт того, что Белоруссия и Польша граничат друг с другом, не должен использоваться в качестве шантажа или угроз. Лукашенко напомнил, что недавно Минск ввёл безвизовый режим для поляков, что придало добрососедству стран качественно новую ценность.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что в нынешних реалиях граждане Польши вынуждены расплачиваться за ошибки своих одиозных политиков. Созданные именно ими лживые образы врагов в лице Белоруссии и России, продолжил Лукашенко, привели к ухудшению уровня жизни европейцев. Глава республики выразил надежду на то, что в рамках грядущей политической кампании жители Польши "сделают правильный выбор".