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Регион
Опубликовано 11 ноября 2022, 07:44
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На левом берегу Днепра возводится надёжная оборонительная линия

Замглавы Херсонской области Губарева: На левобережье Днепра возводится надёжная линия обороны

Союзные силы возводят надёжную оборонительную линию на левобережье Днепра. Об этом в пятницу информирует РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Администрации Херсонской области Екатерину Губареву.

"Выстраивается надёжная линия обороны, возводятся различного рода укрепления", — отметила она.

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Напомним, что 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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Марина Калегина
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