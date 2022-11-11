На левом берегу Днепра возводится надёжная оборонительная линия

Союзные силы возводят надёжную оборонительную линию на левобережье Днепра. Об этом в пятницу информирует РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Администрации Херсонской области Екатерину Губареву.

Напомним, что 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.