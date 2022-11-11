Лайф показывает обстановку внутри собора Симферополя, где пройдёт отпевание Стремоусова
В Симферополе начинается церемония прощания с Кириллом Стремоусовым
Отпевание погибшего в ДТП замглавы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдёт сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя. Лайф показывает обстановку с места событий.
Обстановка внутри кафедрального собора Симферополя, где пройдёт отпевание Кирилла Стремоусова. Видео © LIFE
Сейчас у собора собираются журналисты и обычные граждане, обстановка спокойная. Желающих проститься со Стремоусовым начинают пускать внутрь. После отпевания политик будет похоронен на центральном кладбище.
Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.
LIFE