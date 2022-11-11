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11 ноября, 07:14

Лайф показывает обстановку внутри собора Симферополя, где пройдёт отпевание Стремоусова

В Симферополе начинается церемония прощания с Кириллом Стремоусовым

Отпевание погибшего в ДТП замглавы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдёт сегодня в Александро-Невском соборе Симферополя. Лайф показывает обстановку с места событий.

Обстановка внутри кафедрального собора Симферополя, где пройдёт отпевание Кирилла Стремоусова. Видео © LIFE

Сейчас у собора собираются журналисты и обычные граждане, обстановка спокойная. Желающих проститься со Стремоусовым начинают пускать внутрь. После отпевания политик будет похоронен на центральном кладбище.

  • Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
    Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
  • Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
    Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
  • Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
    Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
  • Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
    Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
  • Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE
    Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE

Обстановка внутри собора, где будет проходить отпевание Стремоусова. Фото © LIFE

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Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом. СМИ сообщили, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник Стремоусова.

Обложка ©

LIFE

Артур Лапсаков

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