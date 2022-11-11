Свечников оформил хет-трик и достиг отметки в 100 шайб в НХЛ

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:2). Это второй раз в сезоне, когда россиянин забрасывает три шайбы в одном матче.

Таким образом, форвард достиг отметки в 100 шайб за карьеру в НХЛ. В 14 играх текущего сезона 22-летний хоккеист набрал 17 очков (11 голов и 6 передач) в 14 играх.

"Это особенное чувство — играть дома и забить здесь свой 100-й гол. Это было просто потрясающе. До этого у нас было несколько тяжёлых матчей, сегодня же мы смогли показать себя. "Каролина" показала хорошую игру", — сказал Свечников после матча.