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11 ноября, 06:43

Свечников оформил хет-трик и достиг отметки в 100 шайб в НХЛ

Форвард "Каролины" Свечников оформил хет-трик в матче НХЛ против "Эдмонтона"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" (7:2). Это второй раз в сезоне, когда россиянин забрасывает три шайбы в одном матче.

Таким образом, форвард достиг отметки в 100 шайб за карьеру в НХЛ. В 14 играх текущего сезона 22-летний хоккеист набрал 17 очков (11 голов и 6 передач) в 14 играх.

"Это особенное чувство — играть дома и забить здесь свой 100-й гол. Это было просто потрясающе. До этого у нас было несколько тяжёлых матчей, сегодня же мы смогли показать себя. "Каролина" показала хорошую игру", — сказал Свечников после матча.

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Ранее Лайф писал, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 788-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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Официальный сайт ХК "Каролина Харрикейнз"

Артур Лапсаков

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