Роналду включили в состав сборной Португалии на ЧМ в Катаре

В списке из 26 игроков сборной Португалии, отобранных для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, оказался нападающий Криштиану Роналду. Об этом объявил главный тренер сборной Фернанду Сантуш, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.

В итоге в составе сборной Португалии оказались: вратари — Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Патрисиу;

полузащитники — Жуан Палинья, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жуан Мариу, Матеус Нунес, Отавио, Витинья и Вильям Карвалью;

нападающие — Андре Силва, Криштиану Роналду, Гонсалу Рамош, Жуан Феликс, Рафаэл Леау и Рикарду Орта.

На данный момент мировым чемпионом является сборная Франции. Команде Португалии в группе Н предстоит конкурировать с футболистами из Ганы, Уругвая и Южной Кореи.