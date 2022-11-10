Роналду включили в состав сборной Португалии на ЧМ в Катаре
В списке из 26 игроков сборной Португалии, отобранных для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, оказался нападающий Криштиану Роналду. Об этом объявил главный тренер сборной Фернанду Сантуш, сообщается на сайте Португальской футбольной федерации.
В итоге в составе сборной Португалии оказались:
- вратари — Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Патрисиу;
- полузащитники — Жуан Палинья, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жуан Мариу, Матеус Нунес, Отавио, Витинья и Вильям Карвалью;
- нападающие — Андре Силва, Криштиану Роналду, Гонсалу Рамош, Жуан Феликс, Рафаэл Леау и Рикарду Орта.
На данный момент мировым чемпионом является сборная Франции. Команде Португалии в группе Н предстоит конкурировать с футболистами из Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире.
ТАСС / AP / Rui Vieira