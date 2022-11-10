"Пусть коллективный Запад сражается между собой": Боярский рассказал об отношении к ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу не имеет никакого значения без российской команды. Об этом заявил народный артист России, актёр театра и кино Михаил Боярский.

Он рассказал, что будет смотреть матчи турнира, чтобы не "выпасть из обоймы болельщиков", но в приоритете для него домашние игры любимой команды "Зенит".

"Болеть ни за кого не буду, пускай коллективный Запад сражается между собой, а я собираюсь просто посмотреть на красивую игру, если таковая будет, и сделаю это с уважением. И всё-таки я предпочтение отдаю домашним матчам. Несмотря на то что чемпионат мира — это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения. Я посмотрю на это действо как на кёрлинг", — сказал Боярский газете "Петербургский дневник".

Народный артист России добавил, что в вопросе спорта не должно быть никаких разделений на политические взгляды, добавив, что сам он против политики в этой сфере.

"Я буду ждать, когда все поймут, что нельзя допускать, чтобы политика входила в спорт, будь то фигурное катание, футбол или шахматы. Спорт — отдельная ипостась, в которой участвуют только великие профессионалы-спортсмены, а не политики", — добавил он.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В начале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях.