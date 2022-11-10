IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги"

Российские IT-специалисты с 16 ноября не смогут подать заявление на отсрочку от частичной мобилизации через сервис "Госуслуги". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

"Мы планируем её закрыть 16 ноября", — сказал министр, отвечая на вопрос о закрытии формы подачи заявления.