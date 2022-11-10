НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 ноября, 11:44

IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги"

Минцифры 16 ноября закроет подачу заявлений на отсрочку для IT-специалистов на "Госуслугах"

Российские IT-специалисты с 16 ноября не смогут подать заявление на отсрочку от частичной мобилизации через сервис "Госуслуги". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

"Мы планируем её закрыть 16 ноября", — сказал министр, отвечая на вопрос о закрытии формы подачи заявления.

Кто из призывников может попасть в зону СВО и какие отсрочки существуют

Кто из призывников может попасть в зону СВО и какие отсрочки существуют

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме предложили дать учёным отсрочку от частичной мобилизации. Автор инициативы отметил, что неоднократно предлагалась такая мера для кандидатов и докторов наук, однако предложение нужно расширить.

Обложка ©

Getty Images / Erik Isakson

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров