IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги"
Минцифры 16 ноября закроет подачу заявлений на отсрочку для IT-специалистов на "Госуслугах"
Российские IT-специалисты с 16 ноября не смогут подать заявление на отсрочку от частичной мобилизации через сервис "Госуслуги". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.
"Мы планируем её закрыть 16 ноября", — сказал министр, отвечая на вопрос о закрытии формы подачи заявления.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме предложили дать учёным отсрочку от частичной мобилизации. Автор инициативы отметил, что неоднократно предлагалась такая мера для кандидатов и докторов наук, однако предложение нужно расширить.
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