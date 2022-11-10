Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина заявила, что российские футбольные клубы нужно закрывать, поскольку они тратят бюджет государства. Она подчеркнула, что футболисты должны зарабатывать сами, если они "называют себя профессионалами".

"Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещё что-то", — заявила Роднина Legalbet.