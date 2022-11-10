Роднина выступила за ликвидацию футбольных клубов в РФ
Депутат Роднина призвала закрывать российские футбольные клубы за трату бюджетных денег
Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина заявила, что российские футбольные клубы нужно закрывать, поскольку они тратят бюджет государства. Она подчеркнула, что футболисты должны зарабатывать сами, если они "называют себя профессионалами".
"Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещё что-то", — заявила Роднина Legalbet.
Ранее Лайф рассказывал о том, что сборная России по футболу получит рейтинговые очки от ФИФА за товарищеский матч с Таджикистаном. Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев подтвердил, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение товарищеского поединка между двумя национальными командами.
Wikipedia / Dmitry Rozhkov