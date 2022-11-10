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10 ноября, 11:28

Мужчин-трудоголиков предупредили о риске снижения потенции

Андролог Садыков: Трудоголизм и постоянный стресс могут привести к снижению потенции

Трудоголизм может привести к проблемам с потенцией. Об этом предупредил уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" Гусейин Садыков.

"Вовлечённость в трудовую деятельность 24/7 и постоянный стресс провоцируют снижение настроения и нарушение гормонального фона. А это уже прямой путь к снижению потенции", — сказал медик в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, по словам уролога, регулярные недосыпы тоже негативно отражаются на мужском здоровье. В целом для восстановления энергии спать нужно не меньше шести и не более девяти часов, однако в реальности эта цифра часто сокращается до пяти или шести часов.

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Ранее Лайф рассказывал о признаках, которые ещё на первом свидании выдадут в мужчине неудачника в постели. В частности, об этом говорит нежелание мужчины прикоснуться к женщине.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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