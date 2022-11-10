Мужчин-трудоголиков предупредили о риске снижения потенции

Трудоголизм может привести к проблемам с потенцией. Об этом предупредил уролог-андролог сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" Гусейин Садыков.

"Вовлечённость в трудовую деятельность 24/7 и постоянный стресс провоцируют снижение настроения и нарушение гормонального фона. А это уже прямой путь к снижению потенции", — сказал медик в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, по словам уролога, регулярные недосыпы тоже негативно отражаются на мужском здоровье. В целом для восстановления энергии спать нужно не меньше шести и не более девяти часов, однако в реальности эта цифра часто сокращается до пяти или шести часов.