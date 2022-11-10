Врач объяснил взаимосвязь стресса и заболеваний желудка

Тревоги и стресс часто становятся причинами заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Причём не исключена и онкология, предупредил врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, член европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито.

"Доказана взаимосвязь стресса путём гормональных всплесков, путём изменения работы симпатической, парасимпатической систем или, например, болезни кардиологии. То есть часто провокатором инсульта, инфаркта и повышенного давления является какой-то стресс — личный, семейный", — сказал специалист Лайфу.

ЖКТ очень страдает от стресса, добавил Жито. У тех пациентов, которые плохо спят, не высыпаются из-за тревожности, подвергаются хроническому стрессу на работе, в семье, в силу социально-экономической ситуации в стране, чаще других возникают патологии вплоть до онкологических заболеваний.

"Стресс приводит к эрозиям, к язвам, очень распространённое явление. После какого-то стрессового события, чаще у мужчин, возникают язвы желудка или двенадцатипёрстной кишки. Они так и называются — стрессовые язвы", — продолжил медик.

Такие язвы плохо поддаются лечению, ведь врачи занимаются ими как терапевты и гастроэнтерологи, и пациент просто не доходит до психолога или невролога, которые могут удалить первую причину. Пока человек не нормализует психосоматику, значительного эффекта в лечении не добиться, предупредил Жито.

Стресс может стать причиной запоров, заметил врач. Также возможна изжога, ведь из-за стресса не закрывается нижний пищеводный сфинктер.

"Многие люди отмечали, что после перелёта у них запоры, потому что это стресс для организма. И точно так же и с жёлчным пузырём осуществляется. Если у пациента стресс, то нарушается нормальное движение жёлчи. И жёлчь накапливается. Она постепенно становится всё более густой. И из-за того, что она более густая, чаще образуются камни", — подытожил Жито.