Психолог объяснила, как подготовить ребёнка к визиту к врачу

При подготовке ребёнка к визиту к врачу важно учесть педагогический аспект вопроса. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог Арина Кейро. Дело в том, что взрослые, как правило, внушают ребёнку осторожность по отношению к незнакомцам, однако в то же время ведут его к специалисту, с которым малыш увидится в первый раз.

"В итоге ребёнок теряет понимание правильности его поведения, иными словами, как говорят психологи, происходит поведенческая дезориентация. Очень полезно показать ребёнку мультфильмы, фильмы, где доктор не предстаёт злым антагонистом, а добрым и заботливым. Также важно поговорить с детьми, рассказать о том, что причин для страхов нет, и привести примеры, мол, так делают все дети", — отметила Кейро.

В этом вопросе также важен образ доктора, который родители обрисовали ребёнку. Как заметила эксперт, если взрослые будут убеждать малыша, что он встретит в больнице безобидного врача, а на самом деле там окажется грозный человек, то ребёнок в итоге будет бояться. Это будет выглядеть как обман со стороны родителей и дополнительный плюс к фобии.

"Поэтому не пренебрегайте этим пунктом и выберите врача, которому доверяете. Общая обстановка в поликлинике не менее малозначима: суетливые очереди с нервными родителями и испуганными детьми, конфликтными медсёстрами или уборщицами, — всё это следует избегать", — подчеркнула психолог.

При этом если сам взрослый боится врачей, то не стоит показывать этот страх детям, подчеркнула специалист. Кроме того, важно уделить внимание интересам малышей и ограничить их от негатива в Интернете, ведь там ребёнок тоже может найти информацию, из-за которой он будет пугаться медиков.