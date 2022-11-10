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10 ноября, 10:40

В Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали попытку атаки двух усиленных украинских взводов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики", уточнил представитель военного ведомства.

По его сведениям, противник потерял убитыми и ранеными до 70 человек, а также одну боевую машину пехоты и три пикапа.

Минобороны уточнило выплаты мобилизованным

Минобороны уточнило выплаты мобилизованным

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Также ликвидированы один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.

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Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина

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