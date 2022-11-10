В Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали попытку атаки двух усиленных украинских взводов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики", — уточнил представитель военного ведомства.
По его сведениям, противник потерял убитыми и ранеными до 70 человек, а также одну боевую машину пехоты и три пикапа.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных и наёмников на Краснолиманском направлении. Также ликвидированы один танк противника, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.
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