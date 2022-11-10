В Минобороны РФ сообщили о потерях противника на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали попытку атаки двух усиленных украинских взводов в ЛНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики", — уточнил представитель военного ведомства.

По его сведениям, противник потерял убитыми и ранеными до 70 человек, а также одну боевую машину пехоты и три пикапа.