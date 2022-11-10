Боец с неразорвавшимся снарядом в груди был против операции, боясь за жизнь хирургов
Хирурги рассказали, как в бронежилетах доставали неразорвавшийся снаряд из груди бойца
Лайф узнал, как бригада российских хирургов проводила уникальную операцию по спасению младшего сержанта Николая Пасенко, раненного в ходе спецоперации на Украине. Напомним, медикам удалось извлечь чудом неразорвавшийся боеприпас, который пробил рёбра, лёгкие и застрял у позвоночника бойца. Операцию хирурги проводили в бронежилетах.
Хирурги рассказали об уникальной операции по спасению раненного в ходе СВО бойца. Видео © Telegram / SHOT
"Естественно, мы шли с настроем, что очень большой риск и опасность. Конечно, не каждый день достаёшь гранату или взрыватель из человека. Причём в таком месте, что движение вправо, движение влево может просто привести к смерти пациента", — поделился подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя имени Мандрыка Дмитрий Ким.
Сам Николай рассказал, что изначально был против операции, так как боялся, что снаряд может рвануть в любой момент. Сейчас военнослужащий идёт на поправку и не перестаёт благодарить своих спасителей за профессионализм и смелость. После реабилитации в Москве боец планирует вернуться на передовую.
"Я был против [операции], не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт. Но хирурги надели бронежилеты — настоящие герои!" — отметил Николай в разговоре с журналистами.
Как уже рассказывал Лайф, уникальную операцию провела бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России имени Мандрыка на базе районной поликлиники в Белгородской области. По словам врачей, транспортировать раненного бойца было нельзя, потому что любое повреждение сосуда вызвало бы фатальное кровотечение. Кроме того, боеприпас мог попросту взорваться.
Telegram / SHOT