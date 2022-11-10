Боец с неразорвавшимся снарядом в груди был против операции, боясь за жизнь хирургов

Лайф узнал, как бригада российских хирургов проводила уникальную операцию по спасению младшего сержанта Николая Пасенко, раненного в ходе спецоперации на Украине. Напомним, медикам удалось извлечь чудом неразорвавшийся боеприпас, который пробил рёбра, лёгкие и застрял у позвоночника бойца. Операцию хирурги проводили в бронежилетах.

Хирурги рассказали об уникальной операции по спасению раненного в ходе СВО бойца. Видео © Telegram / SHOT

"Естественно, мы шли с настроем, что очень большой риск и опасность. Конечно, не каждый день достаёшь гранату или взрыватель из человека. Причём в таком месте, что движение вправо, движение влево может просто привести к смерти пациента", — поделился подполковник медицинской службы Центрального военного госпиталя имени Мандрыка Дмитрий Ким.

Сам Николай рассказал, что изначально был против операции, так как боялся, что снаряд может рвануть в любой момент. Сейчас военнослужащий идёт на поправку и не перестаёт благодарить своих спасителей за профессионализм и смелость. После реабилитации в Москве боец планирует вернуться на передовую.

"Я был против [операции], не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт. Но хирурги надели бронежилеты — настоящие герои!" — отметил Николай в разговоре с журналистами.