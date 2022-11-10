Прокуратура просит признать геноцидом действия нацистов в Ставропольском крае

Действия нацистов во время Великой Отечественной войны в Ставропольском крае местная прокуратура просит признать геноцидом народов СССР. Соответствующее заявление ведомство направило в суд, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокурором Ставропольского края направлено в краевой суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, с августа 1942 года по январь 1943-го в Ставропольском крае немецкие оккупационные власти и их пособники массово уничтожали советских граждан и военнопленных. Их расстреливали и жестоко пытали. Нацисты впервые использовали "душегубки" в Ставропольском крае.

В Ставрополе 12 августа 1942 года фашистские захватчики собрали на привокзальной площади 3,5 тысячи жителей города, перевезли их в район аэродрома и расстреляли. Всего в городе замучено, расстреляно и отравлено около 5,5 тысячи человек. В целом в Ставропольском крае захватчики истребили более 28 тысяч мирных жителей и 274 военнопленных, проходивших военную службу в Красной армии.

Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов, уточнили в Генпрокуратуре.